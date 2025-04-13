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Edirnespor ve Tepecikspor Maçında Kavga Çıktı

Edirnespor ve Tepecikspor Maçında Kavga Çıktı
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TFF 3. Lig 4. Grup 28. haftasında Edirnespor ile Tepecikspor arasında oynanan karşılaşma sonrasında, her iki takım yönetimi ve taraftarları arasında gergin anlar yaşandı. Karşılaşma 2-2 berabere bitti.

TFF 3. Lig 4. Grup 28. haftasında düşme potasında düşme bulunan Edirnespor ile Tepecikspor arasında oynanan karşılaşmada kavga çıktı.

Edirnespor, TFF 3. Lig 4. Grup 28. haftasında evinde Tepecikspor ile karşılaştı. Edirne'de bulunan Tunca Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmada zaman zaman gergin anlar yaşanırken, polis ekipleri yoğun güvenlik önemleri aldı.

2-2 berabere biten karşılaşmanın ardından her iki takım yönetimi ve taraftarlar arasında gergin anlar yaşandı.

Edirnespor, 22 puanla 13. sırada kaldı. Ligde 2 maçı daha bulunan sarı-kırmızılılar, 20 Nisan Pazar günü Mardin 1969 Spor'u konuk edecek. Edirne ligin son maçında ise 26 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Ağrı 1970 Spor Kulübü ile karşılaşacak. - EDİRNE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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