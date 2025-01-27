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Edirnespor Başkanı Borçlarını Ödemek İçin Yardım Yemeği Düzenliyor

Edirnespor Başkanı Borçlarını Ödemek İçin Yardım Yemeği Düzenliyor
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Edirnespor'un başkanı Onur Yaren Ayaydın, transfer tahtasını açabilmek için eski oyuncularına olan borçları ödemek istediklerini açıkladı. Takıma maddi kaynak oluşturmak amacıyla yardımlaşma yemeği düzenleyeceklerini belirten Ayaydın, sponsor çağrısında bulundu. Takım, 19 yaş altı oyuncularla mücadele ediyor ve tecrübe eksikliği yaşıyor.

Edirnespor Başkanı Onur Yaren Ayaydın, Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden takımın eski oyuncularına olan borçlarını ödeyip "transfer tahtası"nı açmak istediklerini belirtti.

Ayaydın, Muammer Şener Tesisleri'nde düzenlediği toplantıda, kulübe maddi kaynak oluşturmak için 7 Şubat'ta yardımlaşma ve dayanışma yemeği düzenleyeceklerini söyledi.

Ayaydın, kentteki büyük firmalara takıma sponsor olup destek vermeleri çağrısında da bulundu.

Kulübe destek amacıyla düzenlenen yemeğin davetiye satışlarının iyi gittiğini belirten Ayaydın, şunları kaydetti:

"Destek veren Edirnespor gönüllülerine çok teşekkür ediyorum. Ancak dönüşler hemen olmuyor. Biz bu hafta çok önemli bir maça çıkacağız. Bu hafta içi mutlaka transfer tahtamızı açıp, yeni transferleri kadromuza katmamız lazım. 17 tane pırıl pırıl genç oyuncumuz var ama tecrübe eksikliğimiz var. Biz çocuklarımızın arasına 7-8 tecrübeli isim sokabilirsek gençlerin dinamizmiyle birlikte ligin sonunda istediğimiz yerde olacağımızı düşünüyorum."

Ayaydın, hafta sonu Niğde Belediyesispor ile kendi sahalarında önemli bir maça çıkacaklarını da belirterek taraftarlardan takıma destek istedi.

Sportif Direktör Ahmet Erginler ise 19 yaş altı oyuncuların büyük bir özveriyle mücadele etmelerine rağmen fiziksel açıdan sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi.

Futbolcular ve teknik heyet sözleşmeleri feshetmişti

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Edirnespor'da futbolcular ve teknik heyet kulüpten alacaklarını temin edemeyince sözleşmelerini feshederek kentten ayrılmıştı.

17 futbolcunun sözleşme feshettiği Edirnespor, maçlarına 19 yaş altı futbolcularıyla çıkmaya başlamıştı.

Olağanüstü kongre kararı alan kulüpte yapılan toplantıda, başkan adayı çıkmayınca mevcut başkan Onur Yaren Ayaydın yeniden başkanlığa seçilmişti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Spor
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