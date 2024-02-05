Edirneli sporcular atletizmde Türkiye dereceleri elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Emir Ali Cengiz Oğuz'un 3-4 Şubat'ta Bursa'da düzenlenen Turkcell Türkiye U16 Salon Atletizm Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attığı belirtildi.

Oğuz'un, 3 adım atlama branşında 13.60'lık derecesiyle Türkiye Şampiyonu olduğu, 60 Metre Engelli branşında ise 8.49'luk derecesiyle de Türkiye ikinci olarak kürsüde yer aldığı kaydedildi.

Doğuşcan Kısaç'ın ise Yüksek Atlama branşında Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandığı aktarılan açıklamada,"U16 Salon Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda sporcularımızın başarılarıyla gurur duyuyor, Emir Ali Cengiz Oğuz ve Doğuşcan Kısaç'ın başarılarında emeği geçen antrenörlerine teşekkür ederiz. Sporcularımızın başarılarının devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.