Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Edirneli judo sporcusu Ayşe Minel Tepe, Bölgesel Milli Takım Kampı'na davet edildi.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Büyükler Süper Lig Müsabakalarına hazırlık amacıyla düzenlenecek kamp, 23 Kasım-25 Aralık tarihlerinde Edirne'de gerçekleştirilecek.

Açıklamada, milli takım kampına davet edilen sporcu Ayşe Minel Tepe ile emeği geçen antrenörleri tebrik edilerek, kamp sürecinin verimli geçmesi ve başarılarının devamı dilendi.

Kaynak: AA