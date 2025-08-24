Edirne Valisi'nden Edirnespor'a Destek Çağrısı

Edirne Valisi Yunus Sezer, maddi sıkıntılar yaşayan Edirnespor'a destek olunması gerektiğini belirterek, takımın sürdürülebilirliği için diğer aktörlerin de devreye girmesi gerektiğini vurguladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, maddi sıkıntılar yaşayan Edirnespor'a destek çağrısında bulundu.

Sezer, gazetecilere Edirnespor'un kentin önemli bir markası olduğunu belirtti.

Edirne'yi şehir dışında temsil eden kulübü son dönemlerde maddi zorluklar yaşadığını ifade eden Sezer, "2023 yılından beri Edirne'deki kurum ve kuruluşların kısmi desteklemeleri dışında maalesef bir destek göremedik." dedi.

Sezer, Gençlik ve Spor Bakanlığının bu dönemde takıma önemli desteklerde bulunduğunu anımsattı.

Takım yönetmenin zor ve destek gerektiren bir iş olduğunu aktaran Sezer, "Bu maliyetli bir iş ve Valilik olarak artık bunu kaldıramıyoruz. 'Hadi devam edin' dediğimiz zaman gerisini getirmek çok zor. Geçen sene çok zorlandık. Artık para istemediğimiz bir yer kalmadı. Maalesef istediğimiz yerlerden de sitemle para alabildik. Sanki Edirnespor'a değil de başka bir yere para alıyormuşuz gibi. Geçen sene zorluklarla 3. Lig'de kaldı." ifadelerini kullandı.

Sezer, bu yıl takıma başkalarının öncülük etmesini ve sürdürülebilirliğin sağlanmasını istediğine dikkati çekti.

Takıma kısmi destekler yapıldığını dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"Ne kadar gider, ne yapar bilmiyorum. Şu anda mevcut yönetim devam ettirmek isterse zaten yönetim var ve devam edecek. Ama devam ettiremeyeceklerse onunla ilgili yasal süreç işler. Şu anda kayyum için bize bir başvuru yok. Mevcut yönetim zannediyorum devam ettiriyor. Edirnespor sahaya giden, tribünde çocuğuyla maç izleyen herkes için önemli. Şehrin bir markası. Biz yine elimizden gelen desteği koyarız ama başka aktörlerinden burada işin içerisine girmesini ben çok önemsiyorum. Şehir takımı, herkesin takımı."

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Spor
