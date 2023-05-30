Edirne Maratonu, LGS nedeniyle ertelendi

Edirne'de düzenlenmesi planlanan 8'inci Uluslararası Edirne Maratonu, LGS'ye denk geldiği için ileri bir tarihe ertelendi. BÜDDER Başkanı Önder Akdağ, organizasyonun yapılmasının mümkün olmadığını belirtirken, katılacak yaklaşık 1000 atletin de mağdur olduğunu söyledi.

EDİRNE'de bu yıl 4 Haziran pazar günü düzenlenmesi planlanan 8'inci Uluslararası Edirne Maratonu, Liseye Geçiş Sınavı'na ( Lgs ) denk geldiği gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Edirne'de Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Derneği (BÜDDER) tarafından düzenlenen 8'inci Uluslararası Edirne Maratonu, LGS'ye takıldı. Organizasyonu düzenleyen BÜDDER Başkanı Önder Akdağ, kendilerine son anda yapılan toplantıyla organizasyonun yapılamayacağı bilgisi geldiğini belirtirken, katılacak yaklaşık 1000 atletin de mağdur olduğunu söyledi. Etkinliği ileri bir tarihte gerçekleştireceklerini belirten Akdağ, amaçlarının hiçbir sporcuyu mağdur etmemek olduğunun altını çizdi.

Kentte, önceden rezervasyon yaptıran sporcular için otellerden iptal konusunda yardımcı olmaları gerektiğini belirten Akdağ, "Burada yerel anlamda otellerimize seslenmek istiyorum, çünkü dün bunu duyurduktan sonra otel rezervasyonları olan sporcuların rezervasyon iptallerinde otelci esnafımız tarafından gerekli kolaylığın gösterilmesi, yeni tarih için rezervasyonların sağlanması konusunda yardımcı olunması gerekiyor. Bu şehre gelecek yaklaşık 1000 sporcu vardı, bu insanların şehir esnafı tarafından mağdur edilmemesi adına bunlara gerekli kolaylığın gösterilmesini rica ediyoruz. Edirne'de yapılan bir organizasyon olabilir ama Türkiye'nin uluslararası nitelikte bir organizasyonu, o nedenle bu organizasyona laf gelmemesi için otelcilerin gerekli çabayı göstermesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.