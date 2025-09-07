Edirne'de Kadın Güreşçilerin Başarısı ve Gelecek Hedefleri

Edirne'de şampiyon kadın güreşçileri örnek alan sporcular, uluslararası organizasyonlarda başarılı olmayı hedefliyor.

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) ile Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve kentteki kulüpler, güreş branşında sporcu yetişmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yasemin Adar, Hafize Şahin, Eylem Engin gibi Avrupa ve dünyada başarı elde eden sporcuların çıktığı kentte tecrübeli antrenörler, yeni güreşçiler yetişiyor.

Güreşte "öncü il" Edirne

TGF Edirne Temsilcisi Şamil Doğu Delen, AA muhabirine, Edirne'nin güreşte "öncü il" olduğunu söyledi.

Türkiye şampiyonalarında bu yıl 36 madalya aldıklarını belirten Delen, "Avrupa Şampiyonu ve dünya üçüncüsü de çıkardık. Güreşte başarılı bir iliz. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin de desteğini alıyoruz. Kadın güreşinde güzel çalışmalar yapıyoruz. Yaz sezonunu kamplarla ve ortak çalışmalarla geçirdik. Hedefimiz başarılı, şampiyon güreşçiler yetiştirmek." dedi.

TGF Kadınlar Güreşten Sorumlu Asbaşkan Yasemin Adar'ın da Edirne'de yetiştiğini ifade eden Delen, Adar ve TGF Başkanı Taha Akgül'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Kadın güreşinde büyük başarı elde ettik"

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi Güreş Antrenörü Habil Kara da 40 yıldır güreşçi yetiştirdiğini dile getirdi.

Milli Takım'da da görev yaptığını ifade eden Kara, Edirne'de altyapıdan yetişen kadın güreşçilerin dünya ve Avrupa'da başarılar elde ettiğine değinerek şunları kaydetti:

"Sporcularımız onu örnek alıyor. Güreşin içinden gelen Adar şimdi de Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı olarak görev yapıyor. Edirne'de yetişen Hafize Şahin, Ayşe Güneş, Dilek Atakol, Begüm Mısıratlı da Avrupa'da derece yaptı. Kadın güreşinde büyük başarı elde ettik. Avrupa şampiyonu Eylem Engin'le gurur duyuyoruz."

Kara, güreşçilere Edirne'de uluslararası standartlarda imkanlar sunulduğunu sözlerine ekledi.

"Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum"

Milli güreşçi Hamiyet Ömür Gümüş (12) geçen yıl Türkiye üçüncüsü bu yıl ise Türkiye ikincisi olduğunu ifade etti.

Avrupa ve dünyada başarılar kazanmak istediğini dile getiren Gümüş, "Yasemin Adar ve Eylem Engin'i örnek alıyorum, ikisi de çok başarılı. Ben de onlar gibi yurt dışında İstiklal Marşımızı okutup Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu.

Güreş sporcusu Samira Adıyaman (12) milli sporcu olmayı hedeflediğini, Avrupa ve dünyada düzenlenen şampiyonalarda Türkiye'ye başarı getirmek istediğini kaydetti.