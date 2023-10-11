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Edirne'de jandarma trafik kazalarının önlenmesine yönelik denetimler sürüyor

Edirne Jandarma Komutanlığı, alkollü araç kullanmaktan kaynaklı trafik kazalarını azaltmak amacıyla denetimler gerçekleştiriyor. Trafik kazalarının engellenmesi ve güvenli bir trafik akışının sağlanması için kontrol ve bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor. Ayrıca Keşan ilçesinde okul servisleri de denetlendi.