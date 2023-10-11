Edirne'de jandarma trafik kazalarının önlenmesine yönelik denetimler sürüyor
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Edirne Jandarma Komutanlığı, alkollü araç kullanmaktan kaynaklı trafik kazalarını azaltmak amacıyla denetimler gerçekleştiriyor. Trafik kazalarının engellenmesi ve güvenli bir trafik akışının sağlanması için kontrol ve bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor. Ayrıca Keşan ilçesinde okul servisleri de denetlendi.
Edirne'de jandarma trafik kazalarının önlenmesine yönelik kontrol ve denetimleri sürdürüyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri alkollü araç kullanmaktan kaynaklı meydana gelen trafik kazalarını azaltmak amacıyla denetimler gerçekleştirildi.
Trafik kazalarının engellenerek can ve mal kaybının önlenmesi ve güvenli bir trafik akışının sağlanmasına yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.
Okul servisleri denetlendi
Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri okul servislerini denetledi.
Keşan Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri Mecidiye köyünde okul servisi, şoför ve rehber personeline yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimin ardından ekipler şoförleri bilgilendirdi.