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Edirne'de 15 Temmuz kapsamında minikler güreş müsabakaları düzenlendi

Edirne'de 15 Temmuz kapsamında minikler güreş müsabakaları düzenlendi
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Edirne'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen minikler güreş tanıtım müsabakalarında 40 sporcu mücadele etti. Organizasyonda Kırkpınar davul-zurna ve mehter gösterisi de yer aldı.

Edirne'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen minikler güreş tanıtım müsabakalarında yaklaşık 40 sporcu mindere çıktı.

Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilciliğince Cumhuriyet Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 8 yaş kategorisindeki organizasyon, açılış seremonisiyle başladı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi dinletisi, Kırkpınar davul-zurna ekibi ve mehter gösterisi sunuldu.

Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen, etkinlikte yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün manevi atmosferini çocuklara aktarmayı amaçladıklarını belirtti.

Güreşin mertlik, yiğitlik ve vatan sevgisini temsil eden bir spor olduğunu ifade eden Delen, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yüksek ruhunu çocuklarımıza aktarmak, aynı kahramanlık ruhuyla özünde mertlik, yiğitlik ve vatan sevgisi bulunan güreş sporunu aynı günde buluşturmak istedik. Hedefimiz sadece başarılı sporcular yetiştirmek değil, aynı zamanda vatanına ve bayrağına bağlı, araştıran, sorgulayan, demokrasiye inanan ve manevi değerlerine sahip çıkan gençler yetiştirmektir." diye konuştu.

Karşılaşmalarda 8 yaş kategorisinde yaklaşık 40 sporcu mücadele etti. Organizasyon, dereceye giren sporcuların ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
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