Edirne'de 14 Yaş Altı Erkekler Basketbol Ligi'nde M&M Basketbol birinci olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü açıklamasına göre, Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan 14 Yaş Altı Erkekler Basketbol Ligi tamamlandı. M&M Basketbol Spor Kulübü birinci olurken Edirne Yıldızları Spor Kulübü ikinci, AKA 22 Spor Kulübü üçüncü, FSM Spor Kulübü dördüncü oldu.
Edirne'de düzenlenen 14 Yaş Altı Erkekler Basketbol Ligi tamamlandı.
Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakalar, genç sporcuların heyecanlı ve çekişmeli mücadelelerine sahne oldu.
Organizasyonda M&M Basketbol Spor Kulübü birinci, Edirne Yıldızları Spor Kulübü ikinci, AKA 22 Spor Kulübü üçüncü, FSM Spor Kulübü ise dördüncü oldu.
Açıklamada, dereceye giren kulüpler tebrik edilerek, ligde mücadele eden tüm sporcular ile antrenörlere başarılarının devamı dilendi.
Kaynak: AA