Kırkpınar'a genç pehlivanların katılımı artıyor

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine genç pelivanların katılımının artığını belirtti.

Gencan, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ilişkin belediyede gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonun güzel şekilde tamamlandığını ifade etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer başta olmak üzere tüm kurumların destek verdiğini anlatan Gencan, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen güreşseverleri ağırladıklarını belirten Gencan, "Bizleri yalnız bırakmadılar çok güzel bir görüntü vardı. Başta Gençlik ve Spor Bakanımız olmak üzere şehrimize gelen tüm genel başkanlara, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, federasyon başkanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Gencan, geleneksel ata sporu Kırkpınar'ın her geçen gün kitlesini büyüttüğüne değindi.

Kırkpınar'a büyük bir ilginin olduğunu ifade eden Gencan, şunları kaydetti:

"Genç kardeşlerimiz artık güreşe daha meraklılar. Onlar da süreçlere dahil olmak istiyorlar. Genç pelivanların katılımı artıyor çok başarılı isimler var. Evet bir başpehlivanımız var ama er meydanında yiğitçe güreşen çok kıymetli isimleri izledik. Çok memnuniyet verici, yağlı güreşler ata sporumuz Kırkpınar büyüdükçe büyüyor."

Gencan, Kırkpınar'da yurt dışından da çok sayıda misafiri ağırladıklarını kaydetti.