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Edin Visca, Kırmızı Kart Sonrası Trabzonspor Camiasından Özür Diledi

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Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı derbide kırmızı kart gören Edin Visca, sosyal medya üzerinden hatası nedeniyle üzgün olduğunu belirterek özür diledi.

Trabzonspor'da derbide kırmızı kart gören Edin Visca, sosyal medya hesabından özür diledi.

Trabzonspor'un Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş ile oynadığı maçın 13'üncü dakikasında kırmızı kartla oyundan çıkan tecrübeli oyuncusu Edin Visca özür diledi. Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istemeden yaptığı hatadan dolayı sahadaki arkadaşlarını zor durumda bıraktığını ifade ederek şunları söyledi:

"Değerli Trabzonspor Camiasına. Öncelikle Beşiktaş maçında yaşanan talihsiz olay nedeniyle derin bir üzüntü içerisinde olduğumu belirtmek istiyorum. Takımıma en yüksek katkıyı verme hırsıyla başladığım maçta talihsiz bir şekilde gördüğüm kırmızı kartla, sahadaki arkadaşlarımı zor durumda bıraktım. İstemeden yaptığım bu hata için tüm camiamızdan, teknik ekipten ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. En büyük arzum bundan önce olduğu gibi bundan sonra da takımıma en büyük katkıyı sağlayıp elde edeceğimiz zaferlerde rol oynamak olacaktır. Saygı ve sevgilerimle."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Sosyal Medya Trabzonspor Edin Visca Beşiktaş Magazin Futbol Medya Spor

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