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Edin Visça, Başkandan gelen mesajı arkadaşlarına Türkçe okudu

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Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'a 4-3 mağlup oldu. Başkan Ertuğrul Doğan, maç sonrası futbolculara destek mesajı gönderdi. Ertuğrul Doğan'ın mesajını uçakta Türkçe okuyan Edin Visça'nın o anları çok konuşuldu.

Trabzonspor'un deplasmanda Galatasaray'a konuk olduğu karşılaşmada 4-3 mağlup olması sonrası Başkan Ertuğrul Doğan takıma sahip çıkarak destek açıklamasında bulundu.

MESAJI VISÇA OKUDU

Edin Visça, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın mesajını dönüş uçağında takım arkadaşlarına okudu. Başkan Doğan futbolculara seslendiği mesajında, "Sevgili kardeşlerim, hepinize teşekkür ediyorum. Başımızı öne eğdirmediniz. Yeter ki böyle mücadele edelim, size inanıyorum ve güveniyorum" ifadelerine yer verdi.

Edin Visça, Başkandan gelen mesajı arkadaşlarına Türkçe okudu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Iyi oynadınız. Tebrikler. Galatasaray klasik yalanları ile ortam yaratmaya cakisiyor sürekli. Baris ve Ossimen bitti yandı mahvoldu. Ikı dakka da iyi olmaları güzel. Çok acemice kaybettiniz maçı. Hele gel kazanmış olsaydınız. Şimdi hakemlerin vermedikleri galatasaray lehine olan sarı kartlar bile konuşuluyor okurdu. Barış olsun. Abdülkerim olsun sarıları neden se almıyorlar. Bir de bir şey yapmadım demeleri yokmu. Komedi komedi. Neyse şampiyon işi tamam.

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Haber YorumlarıŞeref Sarpkaya:

Bu oyun Büyük GALATASARAY içindi desene

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Haber YorumlarıMGk:

Konu Galatasaray olunca mücadele edilir mesela Eyüpspor ve kaleci Berke görecez bakalım bu hafta ne yapacaklar

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Haber Yorumlarıtövbekar 34:

trabzonun hakki yendi net penaltisi verilmedi abdülkerim sari kartlari görmedi yunus ile oyun atilmaliydi atilmadi

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Haber Yorumlarıtarık usta:

4 5 yer dedim 2 forveti olmayan 6sden 4 yediler

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