Edin Visça, Başkandan gelen mesajı arkadaşlarına Türkçe okudu

Trabzonspor'un deplasmanda Galatasaray'a konuk olduğu karşılaşmada 4-3 mağlup olması sonrası Başkan Ertuğrul Doğan takıma sahip çıkarak destek açıklamasında bulundu.

MESAJI VISÇA OKUDU

Edin Visça, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın mesajını dönüş uçağında takım arkadaşlarına okudu. Başkan Doğan futbolculara seslendiği mesajında, "Sevgili kardeşlerim, hepinize teşekkür ediyorum. Başımızı öne eğdirmediniz. Yeter ki böyle mücadele edelim, size inanıyorum ve güveniyorum" ifadelerine yer verdi.