Edin Dzeko'nun burnu kırıldı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek, deplasmanda Romanya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan takım kaptanı Edin Dzeko, talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Deneyimli golcünün burnu kırıldı ve ikinci yarının başında oyuna devam edemedi. Teknik ekip, Dzeko'nun yerine genç oyuncu Samed Bazdar'ı sahaya sürdü.

DURUMU NETLEŞECEK

Sport Ba'nın haberine göre Dzeko'nun durumu detaylı muayene sonrası kesinleşecek. İlk bulgular, tecrübeli futbolcunun iyileşme sürecinin uzun olabileceğini gösteriyor. Bir sonraki maçta forma giyme ihtimali oldukça düşük.

Bosna Hersek, kaptansız nasıl bir performans sergileyecek merak konusu. Dzeko'nun en kısa sürede sahalara dönmesi bekleniyor.