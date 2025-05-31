Edin Dzeko, İstanbul'dan tek başına ayrıldı
Fenerbahçe ile yollarını ayıran golcü futbolcu Edin Dzeko, Konyaspor maçı öncesi kulüpten ayrıldı. İstanbul Havalimanı'ndan tek başına ayrılan Dzeko'nun görüntüleri kısa sürede viral oldu.
Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, sarı-lacivertli takıma resmen veda etti. Sözleşmesi sona eren 39 yaşındaki futbolcu, bu sabah saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'ndan ülkesi Bosna Hersek'e hareket etti.
TEK BAŞINA AYRILDI
Kulüp, Konyaspor maçı öncesinde Dusan Tadic ve Edin Dzeko'ya teşekkür plaketi vererek veda etti. Dzeko, İstanbul'dan tek başına ayrıldı.
100. MAÇINA ÇIKMADI
Fenerbahçe formasıyla toplam 99 resmi maça çıkan Bosnalı yıldız, 46 gol ve 18 asistlik performans sergiledi. 100. maçına çıkamadan takımdan ayrılan Dzeko, sarı-lacivertli taraftarların gönlünde iz bıraktı.