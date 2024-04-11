Edin Dzeko'dan Olympiakos tribünlerine bomba hareket
Olympiakos- Fenerbahçe maçının ilk yarısında Edin Dzeko, Olympiakos tribünleri ile gerginlik yaşadı.
DZEKO'YA TEPKİ GELDİ
David Carmo ile yaşadığı pozisyonun ardından kırmızı kart itirazlarında bulunan Edin Dzeko'nun bu isteği üzerine Olympiakos tribünleri yıldız oyuncuya tepki gösterdi.
TÜRK BAYRAĞI'NI GÖSTERDİ
Tedavisi sebebiyle kenara gelen Dzeko'nun tedavi olurken Yunan taraftarlara Fenerbahçe formasındaki Türk Bayrağı'nı göstermesi sonrası Olympiakos tribünlerinin Dzeko'ya olan tepkisi büyüdü. Yıldız futbolcunun o anları kısa sürede viral oldu.