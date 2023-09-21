Edin Dzeko, Fenerbahçe'yi Real Madrid'e benzetti: Çok mutluyum

Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko, kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulüpte forma giydiği için çok mutlu olduğunu belirten Dzeko, "Geçirdiğim 2 ayda inanılmaz iyi hissediyorum. Fenerbahçe, Türkiye'nin Real Madrid'i." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe kariyerine harika bir başlangıç yapan Edin Dzeko, Prime Video'ya çarpıcı bir röportaj verdi. Fenerbahçe'de harika günler geçirdiğini belirten deneyimli golcü, sarı-lacivertli kulübü Real Madrid'e benzetti.

"FENERBAHÇE'Yİ TERCİH ETTİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Edin Dzeko yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'yi tercih ettiğim için çok mutluyum. Geçirdiğim 2 ayda inanılmaz iyi hissediyorum. Fenerbahçe, Türkiye'nin Real Madrid'i." ifadelerini kullandı.

Edin Dzeko'nun açıklamaları şöyle:

"KADRODA BENİM OLMAM LUKAKU'YU RAHATSIZ EDEBİLİRDİ"

Inter'de kalmak istiyordum çünkü orada çok mutluydum. Kulübün benimle ilgili ayrılık kararı almasını Lukaku'ya daha fazla güven vermek için aldığını düşünüyorum. Kadroda benim gibi önemli bir futbolcunun olması Lukaku'yu rahatsız edebilirdi. Bu yüzden Romelu'nun Inter'de kalmamasına çok şaşırdım.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE ŞANSSIZDIK"

Inter'de iki harika yıl geçirdim ancak ne yazık ki umduğumuz gibi bitmedi. Şampiyonlar Ligi finalinde City'ye karşı biraz şanssızdık çünkü elimize fırsatlar geçmişti. Gol atamazsanız maçı kazanamıyorsunuz. Geçtiğimiz yıl teknik direktörümüz Simone Inzaghi stresli bir yıl geçirdi çünkü ligdeki sonuçlar bizim seviyemizde değildi. Şampiyonlar Ligi'nde bizim gibi oynarsanız çok fazla enerji sarf edersiniz. Avrupa maçlarında her şeyimizi verdik ve Serie A'da daha azının yeteceğini düşündük ama olmadı.

"REAL MADRID'DE OYNAMAK İSTERDİM"

Benim için yaş sadece sayılardan ibarettir. Eğer zihinsel olarak doğru düşünüyorsanız fiziksel olarak da hazır oluyorsunuz çünkü ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Hangi takımda oynamak isterim? Benim için biraz geç sorulmuş bir soru ama Real Madrid diyebilirim. Orada oynama şansı bulan herkesi çok şanslı görüyorum.