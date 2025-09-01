Ederson'u Fener'e kaptıran Galatasaray'dan bomba kaleci hamlesi

Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Ederson ve Senne Lammens transferlerinden sonuç alamayınca rotasını Emiliano Martinez'e çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli file bekçisi için girişimlerini yoğunlaştırdı.

CİMBOM'DAN KALEYE BOMBA İSİM

Şampiyonlar Ligi kadrosunu yarın gece UEFA'ya bildirecek olan Galatasaray, tüm mesaisini kaleci transferine ayırırken son saatlerde Emiliano Martinez için girişimler sıklaştırıldı.

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Galatasaray, Lammens'in Manchester United'la anlaşmasının ardından Emiliano Martinez transferi için Aston Villa ile görüşüyor.