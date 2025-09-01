Ederson'u Fener'e kaptıran Galatasaray'dan bomba kaleci hamlesi

Ederson'u Fener'e kaptıran Galatasaray'dan bomba kaleci hamlesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, kaleci transferinde rotasını Emiliano Martinez'e çevirdi. Ederson'un Fenerbahçe'ye, kaptıran sarı-kırmızılılar, Arjantinli eldiven için girişimlerini hızlandırdı. Şampiyonlar Ligi kadrosunu yarın gece UEFA'ya bildirecek olan Galatasaray, transferi yetiştirebilmek adına Aston Villa ile temaslarını yoğunlaştırdı.

Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Ederson ve Senne Lammens transferlerinden sonuç alamayınca rotasını Emiliano Martinez'e çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli file bekçisi için girişimlerini yoğunlaştırdı.

CİMBOM'DAN KALEYE BOMBA İSİM

Şampiyonlar Ligi kadrosunu yarın gece UEFA'ya bildirecek olan Galatasaray, tüm mesaisini kaleci transferine ayırırken son saatlerde Emiliano Martinez için girişimler sıklaştırıldı.

Ederson'u Fener'e kaptıran Galatasaray'dan bomba kaleci hamlesi

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Galatasaray, Lammens'in Manchester United'la anlaşmasının ardından Emiliano Martinez transferi için Aston Villa ile görüşüyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
İBB soruşturmasında Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

İBB soruşturmasında 2 isim hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'deki zirvede 'Gazze' çağrısı

Erdoğan liderlerin gözünün içine baka baka anlattı: Hiçbir izahı yok
Afganistan felaketi yaşıyor! Kızılhaç'tan deprem sonrası kritik çağrı

Ülkeyi mezarlığa çeviren deprem sonrası Kızılhaç'tan kritik çağrı
Hasancan Kaya sessizliğini bozdu! İşte Konuşanlar'ın yeni adresi

Acun Ilıcalı'ya veda eden Hasancan Kaya yeni adresini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geçen yıl Fener'i Avrupa'dan eleyen yıldız Beşiktaş'a imzayı atıyor

Geçen yıl Fener'i Avrupa'dan eleyen yıldız Süper Lig'e geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.