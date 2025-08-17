Ederson Galatasaray için gemileri yaktı

Ederson Galatasaray için gemileri yaktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilyalı kaleci Ederson, Manchester City yönetimine sadece Galatasaray'a gitmek istediğini dile getirdi. Deneyimli kaleci, kısa süre içerisinde transferinin gerçekleşmesini istiyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Manchester City'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson için girişimlerini sürdürüyor.

PAZARLIK BAŞLADI

Galatasaray, Ederson ile anlaşmasının ardından Manchester City ile pazarlıklara başladı. Sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki Brezilyalı kaleci için Manchester City'ye 10 milyon euro önerdi. Ancak İngiliz temsilcisi bu teklifi yetersiz bularak kabul etmedi. İngiliz devinin Ederson için 15 milyon euro istediği belirtildi.

GALATASARAY İÇİN GEMİLERİ YAKTI

Öte yandan Ederson, Galatasaray'a transfer olmak adına harekete geçti. Deneyimli eldivenin City yönetimine baskı yaptığı, sadece Galatasaray'a gitmek istediğini ilettiği belirtildi. Ederson'un kısa süre içerisinde transferinin gerçekleşmesini istediği ifade edildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İstanbul'un dev AVM'si krizde! Dükkanların büyük bölümü boşaldı

İstanbul'un dev AVM'si krizde! Bir anda tüm dükkanlar boşaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksi şoförü direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Taksi şoförü direksiyon başında katledildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.