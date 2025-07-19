Eda Nur Tulum, Rhine-Ruhr 2025 Dünya Üniversite Oyunları'nda Türkiye'yi Temsil Ediyor

Almanya'da düzenlenen ve 150'den fazla ülkeden yaklaşık 8 bin 500 sporcunun katılım sağladığı Rhine-Ruhr 2025 Dünya Üniversite Oyunları'na Eskişehir'den katılan Eda Nur Tulum, Türkiye'yi temsil ediyor.

Rhine-Ruhr 2025 Dünya Üniversite Oyunları, Almanya'da düzenleniyor. 16 Temmuz'da başlayan organizasyonda, 150'den fazla ülkeden yaklaşık 8 bin 500 öğrenci sporcu ve yetkili yer alıyor. Türkiye'yi ise organizasyona Eskişehir'den Eda Nur Tulum temsil ediyor. Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, genç sporcuya başarılar diledi.

Halen devam eden Rhine-Ruhr 2025 Dünya Üniversite Oyunları, 27 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. - ESKİŞEHİR