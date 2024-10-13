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Eda Nur Kır ve Görkem Duran'dan Dünya Şampiyonası Hedefi

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İspanya'da Avrupa Bocce Petank Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Eda Nur Kır ve Görkem Duran, kasım ayında Antalya'da yapılacak Dünya Şampiyonası seçmelerine hazırlanıyor. Hedefleri dünya şampiyonu olmak.

İspanya'da gerçekleştirilen Avrupa Bocce Petank Şampiyonası Milletler Kupası'ndan gümüş madalyayla dönen Eda Nur Kır ve Görkem Duran'ın şimdiki hedefi, Dünya Şampiyonası'nda başarılı olmak.

İspanya'da 3-6 Ekim'de düzenlenen Avrupa Bocce Petank Şampiyonası Milletler Kupası'nda genç erkeklerde Görkem Duran, genç kızlarda da Eda Nur Kır, ikinci oldu.

Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Kır ve mezun olan Duran, okul bahçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları bocce sahasında şimdi de Antalya'da kasım ayının ilk haftasında yapılacak Dünya Şampiyonası seçmelerine hazırlanıyor.

Görkem Duran, AA muhabirine, başarılarının düzenli antrenman yapmaları sayesinde geldiğini söyledi.

Şampiyonada çekişmeli maçlar olduğunu belirten Duran, "Hedefimiz şimdi dünya şampiyonu olmak. Allah nasip ederse onu da bir gün alacağız. Ben de okuldan mezun olan diğer arkadaşlarım gibi beden eğitimi öğretmenliği okumak istiyorum. Öğretmen olup Gökhan hocam gibi sporcu yetiştirmek istiyorum." dedi.

Eda Nur Kır ise rakiplerinin zorlayıcı olduğunu ama finale kaldıklarını dile getirerek, "Eğer Avrupa Şampiyonası'nda derece yapabiliyorsak, Dünya Şampiyonası'nda da yaparız." ifadesini kullandı.

Şampiyona sonrası Türkiye'de çok güzel karşılandıklarını ve gurur yaşadıklarını vurgulayan Kır, "Hem lise okuyorum hem de antrenmanlarımı okul çıkışlarında devam ettiriyorum. Şimdiden çalışmalarımıza başladık, devamının geleceğini umuyorum." diye konuştu.

Antrenör Gökhan Bozdemir: "En büyük arzumuz, dünya şampiyonluğunu ülkemize getirmek"

Bocce Milli Takımı Antrenörü ve Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Bozdemir ise şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını söyledi.

Önceki yıllarda bir öğrencisinin Balkan şampiyonu olduğunu, bir öğrencisinin de 2022'de Avrupa şampiyonluğunu getirdiğine dikkati çeken Bozdemir, şunları kaydetti:

"2024 yılında Allah bize iki Avrupa ikinciliği nasip etti. Bundan sonraki hedefimizde Dünya Şampiyonası var. Onun için çok iyi çalışıyoruz. Sporumuz dışarıda yapıldığı için hava şartlarından olumsuz etkilendiğimiz dönemler oluyor. Çünkü kapalı bir bocce sahamız yok ama çocuklarımız, gençlerimiz çok azimli, çok istekliler, çalışıyorlar. Hepsi de köylerinden gelip çalışıyor. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden gelen her türlü çabayı sarf ediyorlar. Kasım ayında dünya şampiyonası seçmeleri var. En büyük arzumuz, dünya şampiyonluğunu ülkemize getirmek, milli marşımızı söylemek."

Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Fatma Kulleş Çelebi de öğrencilerine ellerinde gelen desteği verdiklerini belirterek, "Bu süreçten sonra Dünya Şampiyonası için öğrencilerimiz Eda Nur Kır ve Görkem Duran seçmelere katılma hakkı elde etti. Onlarla gurur duyuyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Spor

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