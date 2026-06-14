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Eczacıbaşı Yıldız Kız Takımı namağlup üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu

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Eczacıbaşı Yıldız Kız Takımı, Türkiye Şampiyonası Finalleri'nde V. Bank'ı 3-0 yenerek üst üste üçüncü kez namağlup şampiyon oldu.

Eczacıbaşı Yıldız Kız Takımı namağlup Türkiye şampiyonu oldu.

Eczacıbaşı Spor Kulübü, altyapıdaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Finalleri'nde mücadele eden Eczacıbaşı Yıldız Kız Takımı, üst üste üçüncü kez Türkiye şampiyonu oldu. Ayıca Eczacıbaşı Yıldız Kız Takımı sezon boyunca çıktığı tüm maçları kazanarak adını namağlup şampiyon olarak zirveye yazdırdı.

Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası Emincan Kocabaş Sezonu'nda, Yıldızlar kategorisi sona erdi. Finalde V. Bank ile karşılaşan yıldız turuncu beyazlılar, rakibini 25-21, 25-23 ve 25-18'lik set skorlarıyla 3-0 mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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