Eczacıbaşı, Avrupa Kadın Voleybol Kulüpleri Birliği (WEVCA) Kongresi'ne katıldı

Eczacıbaşı Spor Kulübü, kurucu üyeleri arasında yer aldığı Women's European Volleyball Club Association (WEVCA-Avrupa Kadın Voleybol Kulüpleri Birliği) tarafından 23-24 Haziran tarihlerinde İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde düzenlenen ilk WEVCA Kongresi'ne katıldı.

Kurucu üyeleri arasında yer aldığı Avrupa Kadın Voleybol Kulüpleri Birliği (WEVCA)'nın ilk kongresinde Eczacıbaşı Spor Kulübü'nü Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Erdal Karamercan ile Eczacıbaşı Spor Kulübü Genel Müdürü Ali Atalık temsil etti. Avrupa'nın önde gelen kadın voleybol kulüpleri, sporun geleceğine yön verecek stratejik başlıkları Zürih'te masaya yatırdı.

"Europe's Elite United" temasıyla gerçekleştirilen kongrede; Avrupa kadın voleybolunun ticari gelişimi, hukuki süreçleri, taraftar deneyimi ve uluslararası iş birlikleri ele alındı. Program kapsamında alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlenen konuşmalar ve panel oturumlarında spor endüstrisinin geleceğine ilişkin güncel gelişmeler paylaşıldı. Kongre kapsamında gerçekleştirilen genel kurulda ise WEVCA'nın 2026-2030 Strateji Belgesi onaylanırken, hukuki süreçler, ticari gelişim ve uluslararası müsabaka takvimlerine yönelik çalışma komisyonlarının kurulması kararlaştırıldı.

Bunun yanı sıra WEVCA'nın kurucuları arasında yer alan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Erdal Karamercan, önümüzdeki üç yıl boyunca görev yapacağı WEVCA Başkan Yardımcılığı görevine yeniden seçildi.

WEVCA Kurucusu ve Başkan Yardımcısı, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Erdal Karamercan, kongreye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Kuruluşundan bu yana içinde yer aldığımız WEVCA, Avrupa kadın voleybol kulüplerinin ortak vizyonla hareket ettiği önemli bir iş birliği platformu haline geldi. İlk kongremizde ortaya konan fikir alışverişi ve alınan kararlar, kadın voleybolunun sürdürülebilir gelişimi açısından önemli bir yol haritası oluşturdu. Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak Avrupa kadın voleybolunun gelişimine katkı sunmaya ve WEVCA çatısı altında kulüpler düzeyinde kadın voleybolunu güçlendirmeye devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı