Eczacıbaşı VitrA, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu

İnanılmaz bir gurur yaşadıklarını belirten milli voleybolcu Cansu Özbay, "İnanılmaz gururluyum. Türk derbisi olduğu için de ayrıca heyecanlıydık bugün. Takım olarak çok iyi oynadık. Eczacıbaşı da çok iyi, her zaman final oynayan bir takım. Bugün onlara karşı oynayıp galip geldiğimiz için inanılmaz iyi ve rahatlamış hissediyorum. Tekrar kupayı müzemize götürüyoruz" dedi.

Kısa bir tatilin ardından milli takım hedeflerine odaklanacağını ifade eden Gabi, "17 günlük bir dinlenme sürem var, tatile ihtiyacım olacak. Ben hayal etmeye devam eden birisiyim. Milli takımda da hedeflerim olacak tabii ki" diye konuştu.