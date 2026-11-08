Eczacıbaşı Peron, Vodafone Sultanlar Ligi 8. haftasında Göztepe Yuppo'yu 3-0 yendi

Eczacıbaşı Peron, Vodafone Sultanlar Ligi 8. haftasında Göztepe Yuppo'yu 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, sahasında Göztepe Yuppo'yu 3-0 yendi. 80 dakika süren karşılaşmanın setleri ise 25-20, 25-18 ve 25-18 sonuçlandı.
Salon: Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta
Hakemler: Caner Çildir, Eren Balta Mandal
Eczacıbaşı Peron İstanbul : Weitzel, Antropova, Yaprak Erkek, Rettke, Elif Şahin, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Dilay Özdemir, Selin Adalı, Ishikawa, Aslı Kalaç)
Göztepe Yuppo: Nur Sevil Gökbudak, Zhuang, Hande Naz Sunar, Latham, Ezgi Bektaş, Prasalova (Tuna Aybüke Özel, Astashina, Burçin Eflin Toraman, Vaganova, Sude Benli)
Setler: 25-20, 25-18, 25-18
Süre: 80 dakika (28, 26, 26)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, sahasında Göztepe Yuppo'yu 3-0 yendi.