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Eczacıbaşı Peron, Vodafone Sultanlar Ligi 8. haftasında Göztepe Yuppo'yu 3-0 yendi

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, sahasında Göztepe Yuppo'yu 3-0 yendi. 80 dakika süren karşılaşmanın setleri ise 25-20, 25-18 ve 25-18 sonuçlandı.

Salon: Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta

Hakemler: Caner Çildir, Eren Balta Mandal

Eczacıbaşı Peron İstanbul : Weitzel, Antropova, Yaprak Erkek, Rettke, Elif Şahin, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Dilay Özdemir, Selin Adalı, Ishikawa, Aslı Kalaç)

Göztepe Yuppo: Nur Sevil Gökbudak, Zhuang, Hande Naz Sunar, Latham, Ezgi Bektaş, Prasalova (Tuna Aybüke Özel, Astashina, Burçin Eflin Toraman, Vaganova, Sude Benli)

Setler: 25-20, 25-18, 25-18

Süre: 80 dakika (28, 26, 26)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, sahasında Göztepe Yuppo'yu 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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