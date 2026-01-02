Eczacıbaşı Dynavit, ikinci yarının ilk karşılaşmasına hazır
Eczacıbaşı Dynavit, Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 14. haftasında Kuzeyboru'ya konuk olacak. Takım, maç öncesi hazırlıklarını tek idmanla tamamladı. Karşılaşma 3 Ocak 2026 Cumartesi günü Aksaray'da oynanacak.
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci yarısına deplasmanda başlıyor.
Ligin 14. haftada Aksaray ekibi Kuzeyboru'ya konuk olacak turuncu-beyazlılar karşılaşma hazırlıklarını tek idmanla tamamladı.
Kuzeyboru - Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması 3 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te Aksaray Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak. - İSTANBUL
