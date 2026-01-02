Haberler

Eczacıbaşı Dynavit, ikinci yarının ilk karşılaşmasına hazır

Eczacıbaşı Dynavit, ikinci yarının ilk karşılaşmasına hazır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eczacıbaşı Dynavit, Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 14. haftasında Kuzeyboru'ya konuk olacak. Takım, maç öncesi hazırlıklarını tek idmanla tamamladı. Karşılaşma 3 Ocak 2026 Cumartesi günü Aksaray'da oynanacak.

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci yarısına deplasmanda başlıyor.

Ligin 14. haftada Aksaray ekibi Kuzeyboru'ya konuk olacak turuncu-beyazlılar karşılaşma hazırlıklarını tek idmanla tamamladı.

Kuzeyboru - Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması 3 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te Aksaray Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama

Ünlü baklavacı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Trilyonluk keşif: Toprağın altından servet fışkırdı

Trilyonluk altın keşfi: Toprağın altından servet fışkırdı
Gaziantep'te aynı aileden 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

7 kişilik aile, hastanelik oldu! Durumları ağır
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki 14 yaşında bir çocuk
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Üst geçitte kar topu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi

Diyarbakır'da kayda alınan görüntüye tepki yağıyor