Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında yarın VakıfBank'ı ağırlayacak

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında yarın VakıfBank ile karşılaşacak. Müsabaka saat 20.00'de Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Caner Çildir ve Mehmet Gül hakem ikilisi yönetecek.

Turuncu-beyazlı takım, normal sezonu 20 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 4. sırada tamamlarken VakıfBank ise 25 galibiyet ve 1 yenilgiyle lider bitirdi.

İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride rövanş mücadelesi, 2 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
500

