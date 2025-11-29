Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları ile Karşılaşıyor
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Türk Hava Yolları ile karşılaşacak. Hazırlıklarını sürdüren turuncu-beyazlılar, maç öncesi idmanlarını tamamladı. Müsabaka yarın saat 16.00'da TRT Spor Yıldız ve Tabii ekranlarından yayınlanacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor