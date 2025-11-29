Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları ile Karşılaşıyor

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Türk Hava Yolları ile karşılaşacak. Karşılaşma hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden turuncu-beyazlılar, günü tek idmanla tamamladı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak Türk Hava Yolları - Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması yarın saat 16.00'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız ve Tabii ekranlarından naklen yayınlanacak. - İSTANBUL