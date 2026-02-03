Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Numia Vero Volley'e konuk olacak

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun altıncı ve son haftasında yarın İtalya'nın Numia Vero Volley ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Allianz Cloud Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

İki ekip de grubunda dörder galibiyet ve birer yenilgi yaşadı. Numia Vero Volley, C Grubu'nda averajla ilk basamakta yer alırken turuncu-beyazlılar ise 2. sırada bulunuyor.

Grupta oynadıkları ilk mücadelede Eczacıbaşı Dynavit, sahasında rakibini 3-2 mağlup etti.