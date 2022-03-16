Eczacıbaşı Dynavit oyuncusu Beyza Arıcı: Kupayı Almanya'da kaldırmak istiyoruz

"Salon doluydu ve taraftarın oyunu etkilediğini düşünüyorum"

"Rakibimiz mücadeleci ve disiplinli bir takım"

İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL,

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası final serisi ilk maçında Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart'ı evinde 3-1 mağlup etti. Takımın önemli isimlerinden Beyza Arıcı, galibiyet hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Arıcı, "Kupayı Almanya'da kaldırmak istiyoruz. İki seti kazanmak yeterli olacak. Maça maksimumumuzla çıkıp şampiyonluğu evimize getirmek istiyoruz" dedi.

Final serisinin ikinci maçında da iyi bir mücadele olacağını söyleyen Arıcı, "Rakibimiz ikinci maçı evinde oynayacak. Bloklarımızdan sonra oyun çok fazla devam etti. İyi defans yaptılar. Mücadeleci bir takım. Alman disiplini var. İkinci maçımızda daha fazla saldıracağız. İkinci maçın net ve güzel geçeceğini düşünüyorum" dedi.