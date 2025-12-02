Haberler

Eczacıbas¸ı Dynavit, Yunanistan deplasmanından 1 puanla döndü

Eczacıbas¸ı Dynavit, Yunanistan deplasmanından 1 puanla döndü
Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Yunanistan ekibi Olympiacos Piraeus ile oynadığı maçta 3-2'lik skorla kaybetti. Maçın setleri 21-25, 25-16, 19-25, 26-24 ve 18-16 şeklinde sonuçlandı.

Eczacıbaşı Dynavit: 3-2

İSTANBUL,

SALON: Melina Merkouri Rentis Sports Hall

HAKEMLER: Dobromir Dobrev, Maciej Twardowski.

OLYMPIACOS PIRAEUS: Stevanovic, Di Iulio, Vanjak, Terzoglou, Kubura, Coneo, Sampati (L), Artakianou (L), Fakopoulidou, Oikonomidou.

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Meliha, Maglio.

SETLER: 21-25, 25-16, 19-25, 26-24, 18-16

SÜRE: 129 dakika (27, 22, 25, 33, 22)

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında, deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiacos Piraeus'a konuk oldu. Turuncu beyazlı ekip rakibine 21-25, 25-16, 19-25, 26-24 ve 18-16'lık skorlarla 3-2 mağlup oldu.

Eczacıbaşı Dynavit'in servisiyle başlayan ilk set karşılıklı sayılarla dengeli bir oyunla sürdü. Hücumda ritim bulan turuncu beyazlılar, setin ortalarına doğru kontrolü ele alarak farkı açtı. Rakibine bu bölümde fırsat tanımayan Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-21 kazanarak mücadelede 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekibin hızlı başladığı ikinci sette Eczacıbaşı Dynavit, hücumdaki etkili oyunuyla farkı azaltarak oyuna yeniden tutunmaya çalıştı. Ancak rakip takımın savunmada yakaladığı ritmi durduramayan turuncu beyazlılar seti 25-16 kaybederek skorun 1-1'e gelmesine engel olamadı.

Üçüncü sette oyun organizasyonunu etkili şekilde kuran Eczacıbaşı Dynavit, Jack-Kısal'ın kritik sayılarıyla baskıyı artırdı. Rakibinin öne geçmesine fırsat tanımayan turuncu beyazlı ekip seti 25-19 kazanarak skor üstünlüğünü yeniden ele aldı ve durumu 2-1'e taşıdı.

Kıyasıya başlayan dördüncü setin ortalarında momentumu eline alan Eczacıbaşı Dynavit, farkı açarak önemli bir üstünlük yakaladı. Ancak setin son bölümünde ev sahibi ekibin yakaladığı seri karşısında avantajını koruyamayan turuncu-beyazlılar, seti 26-24 kaybetti ve mücadele tie-break setine uzadı.

Karar setine de etkili başlayan Eczacıbaşı Dynavit, ilk etapta oyunu dengede tutmayı başardı fakat Yunanistan ekibi avantajı yakaladı. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği sette Eczacıbaşı Dynavit'in çabası yeterli olmadı ve seti 18-16 maçı ise 3-2 kaybetti.

Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular toplamda 15 blok ve 2 servis sayısı elde etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
