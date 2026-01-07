Haberler

Numia Vero Volley Milano: 3-2

Numia Vero Volley Milano: 3-2
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eczacıbaşı Dynavit, 2026 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki üçüncü maçında İtalya'nın Numia Vero Volley Milano takımını 3-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu Sinead Jack-Kısal seçildi.

SALON: Eczacıbaşı

HAKEMLER: Predrag Balandzic (Sırbistan), Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz)

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Yaprak, Jack, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Dilay, Meliha, Smrek, Boden, Maglio, Bengisu

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Kurtagic, Bosio, Lanier, Danesi, Egonu, Piva, Fersino (L), Sartori, Pietrini, Akimova, Miner, Cagnin

SETLER: 25-21, 20-25, 22-25, 25-22, 15-13

SÜRE: 137 dakika (28', 29', 31', 27', 22')

Eczacıbaşı Dynavit, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında sahasında İtalya'nın Numia Vero Volley Milano takımını 3-2 mağlup etti. Üçüncü maçında ikinci galibiyetini alan Eczacıbaşı Dynavit'te karşılaşmanın oyuncusu Sinead Jack-Kısal seçildi.

Eczacıbaşı Dynavit, gruptaki dördüncü maçında 15 Ocak'ta sahasında Yunanistan'ın Olympiacos takımını konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Aralarında Ciciş kardeşlerin büyüğü de var! 19 kişi tutuklandı
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un ev hapsi kaldırıldı

İBB soruşturmasında yeni gelişme! Murat Ongun'un eşi hakkında karar
'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı

Tuzağın adı Dilara! 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da

"Önümüzdeki yıl o ülkede yeni bir başkan olacak"
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un ev hapsi kaldırıldı

İBB soruşturmasında yeni gelişme! Murat Ongun'un eşi hakkında karar
Beşiktaş'tan ayrılan Paulista'nın yeni adresi belli oldu

Ayrılığının ardından 24 saat dolmadan yeni adresi belli oldu
17 yaşındaki kız çocuğu, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu

17 yaşındaki kız, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu