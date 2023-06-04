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Eczacıbaşı Dynavit, Maja Ognjenovic'e teşekkür etti

Eczacıbaşı Dynavit, Maja Ognjenovic'e teşekkür etti

Spor Haberleri

Eczacıbaşı Dynavit, takımdan ayrılan Sırp voleybolcu Maja Ognjenovic için teşekkür mesajı yayımladı. Kulüp tarihinin en önemli oyuncularından biri olarak nitelendirilen Ognjenovic'e başarılar dileyen kulüp, tecrübesi ve karakteri ile takıma önemli katkılar sağladığını belirtti.

Eczacıbaşı Dynavit, takımdan ayrılan Sırp voleybolcu Maja Ognjenovic için teşekkür mesajı yayımladı.

Eczacıbaşı Dynavit, toplamda üç farklı sezon olmak üzere beş sene boyunca formasını giydiği başarılı pasör Maja Ognjenovic'e teşekkür etti. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Maja kulüp tarihimiz boyunca turuncu beyazlı formamızı giyen en önemli oyuncularımızdan biri. Tecrübesi, özverisi, kariyeri ve en önemlisi de karakteri ile bizlere çok güzel ve önemli tecrübeler kattı. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Maja Ognjenovic Spor Haberler

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