Voleybol: Sultanlar Ligi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Göztepe'yi deplasmanda 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç, Atatürk Voleybol Salonu'nda oynandı ve toplamda 84 dakika sürdü.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Eyüpcan Kayışoğlu, Engin Duman

Göztepe: Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Scuka, İlayda Uçak, Atkinson, Hollock (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Melis Erdoğan, Sude Hacımustafaoğlu, Rotar, Haneline, Hande Naz Sunar)

Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack Kısal, Elif Şahin (Simge Aköz, Meliha Diken, Nicoletti, Boden)

Setler: 22-25, 18-25, 20-25

Süre: 84 dakika

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Göztepe'yi 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
