Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Selin Adalı'yı kadrosuna kattı

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 2003 doğumlu libero Selin Adalı ile transfer anlaşması yaptı. Selin Adalı, daha önce VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor ve Beşiktaş formaları giymiş, 2024'te 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda en iyi libero ödülünü kazanmıştı.

Eczacıbaşı Kulübü Menajeri Bilun Yılmaz, Selin Adalı'nın transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Altyapı milli takımlarında ülkemizi başarıyla temsil etmiş, genç yaşına rağmen önemli bir deneyim kazanmış bir libero. Sahada gösterdiği azim ve mücadele gücünü Eczacıbaşı Dynavit formasıyla da en iyi şekilde yansıtacağından şüphemiz yok. Gelişime açık yapısıyla önümüzdeki dönemde çok daha önemli bir seviyeye ulaşacağına inanıyoruz." diye konuştu.

2003 doğumlu Selin Adalı, kariyerine VakıfBank altyapısında başladı. Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor ve Beşiktaş formaları giyen 1,70 boyundaki genç libero, kulüp kariyerinde Şampiyonlar Ligi, Sultanlar Ligi, Türkiye Kupası ve Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonlukları yaşadı.

Milli takım alt yaş kategorilerinde de forma giyen Selin Adalı, 2024'te 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda en iyi libero ödülünü aldı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
