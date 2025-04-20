Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray'ı Mağlup Ederek Üçüncülüğü Elde Etti

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3.lük/4.lük serisinin ikinci karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit evinde Galatasaray'ı 15-25, 25-22, 25-16 ve 15-10 set skorlarıyla 3-2 mağlup ederek üçüncülüğü elde etti.

Eczacıbaşı Dynavit, 2025-2026 sezonunda da CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye devam edecek.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel

Eczacıbaşı Dynavit: Naz, Yaprak, Rettke, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Simge (L), Gray, Elif, Aybüke, Beyza

Galatasaray Daikin: İlkin, Yasemin Güveli, Caratasu, Lazovic, Ayçin, Bongaerts, Eylül (L), Aslıhan, Yasemin Özel

Setler: 15-25, 25-22, 25-16, 23-25, 15-10

Süre: 120 dakika (22, 29, 22, 28, 19) - İSTANBUL