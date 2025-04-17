Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray'ı 3-0 Mağlup Ederek Seride Öne Geçti
Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabı ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i deplasmanda 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti. İkinci maç 20 Nisan Pazar günü oynanacak.
Eczacıbaşı Dynavit: 3
İSTANBUL, SULTANLAR Ligi play-off 3-4 etabı ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
Sarı-kırmızılılar, Sultanlar Ligi Play-off 3-4 etabı ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit'e konuk olacak. Mücadele, 20 Nisan Pazar günü saat 15.30'da Eczacıbaşı Dynavit'in ev sahipliğinde TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Ramazan Çevik, Mehmet Topal
GALATASARAY DAIKIN: Britt Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Alexia Carutasu, Katarina Lazovic, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın, Ceylan Arısan, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Ann Kalandadze
ECZACIBAŞI DYNAVIT: Yaprak Erkek, Dana Lynn Rettke, Tijana Boskovic, Hande Baladın, Sinead Chloe Jack, Naz Aydemir Akyol, Simge Aköz
SETLER: 14-25, 12-25, 14-25
SÜRE: 69 dakika (22', 24', 23')