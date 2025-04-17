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Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray'ı 3-0 Mağlup Ederek Seride Öne Geçti

Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray'ı 3-0 Mağlup Ederek Seride Öne Geçti
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Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabı ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i deplasmanda 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti. İkinci maç 20 Nisan Pazar günü oynanacak.

Eczacıbaşı Dynavit: 3

İSTANBUL, SULTANLAR Ligi play-off 3-4 etabı ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Sarı-kırmızılılar, Sultanlar Ligi Play-off 3-4 etabı ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit'e konuk olacak. Mücadele, 20 Nisan Pazar günü saat 15.30'da Eczacıbaşı Dynavit'in ev sahipliğinde TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Ramazan Çevik, Mehmet Topal

GALATASARAY DAIKIN: Britt Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Alexia Carutasu, Katarina Lazovic, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın, Ceylan Arısan, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Ann Kalandadze

ECZACIBAŞI DYNAVIT: Yaprak Erkek, Dana Lynn Rettke, Tijana Boskovic, Hande Baladın, Sinead Chloe Jack, Naz Aydemir Akyol, Simge Aköz

SETLER: 14-25, 12-25, 14-25

SÜRE: 69 dakika (22', 24', 23')

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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