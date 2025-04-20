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Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i 3-2 Yenerek Ligi 3. Sırada Tamamladı

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Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve ligi 3. sırada bitirdi. Bu başarı, Eczacıbaşı Dynavit'e 2025-2026 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandırdı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: İsmail Yıldırım, Onur Coşkun

Eczacıbaşı Dynavit: Naz Akyol, Yaprak Erkek, Rettke, Boskovic, Hande Baladin, Jack (Simge Aköz, Elif Şahin, Gray, Beyza Arıcı)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel)

Setler: 15-25, 25-22, 25-16, 23-25, 15-10

Süre: 124 dakika (23, 31, 23, 29, 18)

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i 3-2 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi ve ligi 3. sırada tamamladı.

Bu sonucun ardından Eczacıbaşı Dynavit, 2025-2026 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

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Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
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