Eczacıbaşı Dynavit Deplasmanda İlbank'ı 3-0 Mağlup Etti
Vodafone Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, 2025-26 sezonunun ikinci haftasında deplasmanda İlbank'ı 3-0'lık skorla yendi. Maç 72 dakika sürdü ve setler 15-25, 20-25, 17-25 şeklinde tamamlandı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Eser Türkoğlu, Hatice Özmen Yıldız
İlbank: Hilal Kocakara, Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Elif Su Yavuz (Sinem Arıncı, Beren Yeşilırmak, Kocic, Merve Tanyel, Ece Morova, Damla Nur Dündar)
Eczacıbaşı Dynavit: Boden, Rettke, Stysiak, Ebrar Karakurt, Jack Kisal, Elif Şahin (Simge Aköz, Nicoletti, Meliha Diken, Dilay Özdemir, Yaprak Erkek
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor