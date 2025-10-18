Haberler

Eczacıbaşı Dynavit Deplasmanda İlbank'ı 3-0 Mağlup Etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, 2025-26 sezonunun ikinci haftasında deplasmanda İlbank'ı 3-0'lık skorla yendi. Maç 72 dakika sürdü ve setler 15-25, 20-25, 17-25 şeklinde tamamlandı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Eser Türkoğlu, Hatice Özmen Yıldız

İlbank: Hilal Kocakara, Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Elif Su Yavuz (Sinem Arıncı, Beren Yeşilırmak, Kocic, Merve Tanyel, Ece Morova, Damla Nur Dündar)

Eczacıbaşı Dynavit: Boden, Rettke, Stysiak, Ebrar Karakurt, Jack Kisal, Elif Şahin (Simge Aköz, Nicoletti, Meliha Diken, Dilay Özdemir, Yaprak Erkek

Setler: 15-25, 20-25, 17-25

Süre: 72 dakika (24, 24, 24)

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
