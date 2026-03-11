Eczacıbaşı Dynavit, Rzeszow'u mağlup etti
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında, evinde Polonya ekibi KS DevelopRes Rzeszow'u 22-25, 25-12, 25-20 ve 25-23'lük set skorlarıyla 3-1 mağlup etti.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Raquel Portela, Ivaylo Ivanov
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Meliha, Boden, Smrek, Dilay
KS DevelopRes Rzeszow: Heyrman, Wenerska, Jansen, Lemmens, Bannister, Jasper, Szczyglowska (L), Chmielewska, Sieradzka, Piasecka
Setler: 22-25, 25-12, 25-20, 25-23
Süre: 98 dakika (26, 19, 25, 28) - İSTANBUL