Eczacıbaşı Dynavit, Rzeszow'u mağlup etti

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde, evinde Polonya ekibi KS DevelopRes Rzeszow'u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında, evinde Polonya ekibi KS DevelopRes Rzeszow'u 22-25, 25-12, 25-20 ve 25-23'lük set skorlarıyla 3-1 mağlup etti.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Raquel Portela, Ivaylo Ivanov

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Meliha, Boden, Smrek, Dilay

KS DevelopRes Rzeszow: Heyrman, Wenerska, Jansen, Lemmens, Bannister, Jasper, Szczyglowska (L), Chmielewska, Sieradzka, Piasecka

Setler: 22-25, 25-12, 25-20, 25-23

Süre: 98 dakika (26, 19, 25, 28) - İSTANBUL

