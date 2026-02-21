Haberler

Eczacıbaşı Dynavit, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti

Eczacıbaşı Dynavit, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş'ı 25-11, 25-18 ve 25-20'lik setlerle mağlup etti. Ebrar Karakurt, 16 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Maç, Rock'n Roar konseptiyle oldukça eğlenceli bir atmosferde gerçekleşti.

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında evinde Beşiktaş'ı 25-11, 25-18 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Turuncu-beyazlılar, siyah-beyazlıları 25-11, 25-18 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Aldığı 16 sayıyla Ebrar Karakurt karşılaşmanın en skorer ismi oldu

Eczacıbaşı, Beşiktaş maçında Rock'n Roar konseptiyle salonu bir rock sahnesi atmosferine dönüştürdü. Fuaye alanından başlayan aktivasyonlar, interaktif deneyim alanları ve taraftarların sosyal medya üzerinden önerdiği rock şarkılarıyla şekillenen maç günü, tribün enerjisini üst seviyeye taşıdı.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Nurper Özbar, Dicle Özdaş

Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar, Rettke, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Aybüke (L), Dilay, Smrek, Boden

Beşiktaş: İdil Naz, Zeynep, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket, Buse (L), Selin, Leyva, Adelusi, Merve, Ceren

Setler: 25-11, 25-18, 25-20

Süre: 75 dakika (22, 26, 27) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakırhan'ın, 'Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin' sözlerine Destici'den sert tepki

Erdoğan'a yaptığı çağrıya yanıt çok sert: Nush ile uslanmayana...
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'de piskopos, cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı

Piskoposun gözaltına alınma nedeni ülkeyi sarstı
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti
Fethiye'de aracın çarptığı kurt bilim projesine ışık tutacak

Öldü ama insanoğluna hizmet etmeye devam edecek
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor

Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
İngiltere'de piskopos, cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı

Piskoposun gözaltına alınma nedeni ülkeyi sarstı
Melek Mosso'nun abonelik sistemi gelirleri dudak uçuklatıyor

Özel içerik için abonelik açtı! Takipçilerden bakın ne kadar kazanıyor
Süper Lig'de Fatih Terim sürprizi! Yakın dostu Levent Şahin'i ilk maçında yalnız bırakmadı

Süper Lig'de Fatih Terim sürprizi