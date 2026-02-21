Eczacıbaşı Dynavit, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında evinde Beşiktaş'ı 25-11, 25-18 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Turuncu-beyazlılar, siyah-beyazlıları 25-11, 25-18 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Aldığı 16 sayıyla Ebrar Karakurt karşılaşmanın en skorer ismi oldu

Eczacıbaşı, Beşiktaş maçında Rock'n Roar konseptiyle salonu bir rock sahnesi atmosferine dönüştürdü. Fuaye alanından başlayan aktivasyonlar, interaktif deneyim alanları ve taraftarların sosyal medya üzerinden önerdiği rock şarkılarıyla şekillenen maç günü, tribün enerjisini üst seviyeye taşıdı.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Nurper Özbar, Dicle Özdaş

Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar, Rettke, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Aybüke (L), Dilay, Smrek, Boden

Beşiktaş: İdil Naz, Zeynep, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket, Buse (L), Selin, Leyva, Adelusi, Merve, Ceren

Setler: 25-11, 25-18, 25-20

Süre: 75 dakika (22, 26, 27) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı