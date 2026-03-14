Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin son haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yenerek sezonu galibiyetle kapattı. Aydın temsilcisi, bu sonuçla lige veda eden ikinci takım oldu.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim

Eczacıbaşı Dynavit: Meliha Diken, Maglio, Dilay Özdemir, Plummer, Bengisu Aygün, Smrek (Tuna Aybüke Özel, Stysiak, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Ebrar Karakurt)

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Gizem Mısra Aşçı, Grajber, Seher Aksoy, Tikhomirova, Mijatovic, Beliz Başkır (Gizem Çerağ Düzeltir, Fatma Şekerci, İlarya Zararsız, Hilal Kocakara, Selen Köse, Nisan Barut)

Setler: 23-25, 25-22, 24-26, 25-19, 15-11

Süre: 151 dakika (34, 36, 33, 27, 21)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Aydın temsilcisi, bu sonuçla Bahçelievler Belediyespor'dan sonra Sultanlar Ligi'ne veda eden ikinci takım oldu.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

