Ecrin İnam, Muay-Tai Türkiye Şampiyonu Oldu

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaşayan Ecrin İnam, Bolu'da düzenlenen Muay-Tai yarışmada Türkiye birincisi oldu.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde ikamet eden ve Çaydeğirmeni Çok Programlı Anadolu Lisesinde eğitim gören Ecrin İnam Bolu'da düzenlenen Muay Tai dalında girdiği yarışmada genç kadınlarda 54 kiloda beş maç yaparak altın madalya almaya hak kazandı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden 2.200 yarışmacının iştirak ettiği müsabakalarda 25 sporcu içinde tüm maçları kazanan İnam Türkiye birinciliğini elde etti.

Muay Tai Milli Takım Antrenörü Cemal Koçak nezaretinde müsabakalar hazırlanan ve Türkiye birinciliğini elde eden 9. Sınıf öğrencisinin kendileri ve Zonguldak için büyük gurur kaynağı olduğunu ifade eden Çaydeğirmeni Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Musa Eren," Öğrencimiz katıldığı müsabakalarda harika sonuçlar elde ederek Türkiye birinciliğini elde etti. Bizler için haklı gurur kaynağımız olmuştur. Kendisini okulum adına tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK