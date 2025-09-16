Ecem Türker, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın Yeni Menajeri Oldu

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda menajerlik görevine Ecem Türker getirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'mızın yeni takım menajeri, voleybol şubemizin tüm yaş kategorilerinde 'Çubuklu' formamızı giyerek A takıma kadar yükselen, son olarak da Türkiye Voleybol Federasyonunda altyapı kadın voleybol milli takımlar menajerliği görevini üstlenmiş olan Ecem Türker oldu. Ecem Türker, 5 yıl boyunca yürüttüğü takım menajerliği görevi ile 21 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'mızla Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği başarılarını da elde etmiştir." ifadeleri kullanıldı.