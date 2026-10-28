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EBYÜ Spor Kulübü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için tenis turnuvası düzenledi

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EBYÜ Spor Kulübü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için tenis turnuvası düzenledi
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EBYÜ Spor Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla tenis turnuvası düzenledi. Tek kadın, tek erkek, çift ve mix kategorilerinde dereceye giren sporculara kupa ve ödülleri, Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile rektör yardımcıları takdim etti.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Spor Kulübü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla tenis turnuvası düzenlendi.

Üniversite mensupları ile öğrencileri bir araya getiren turnuva, sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Tek kadın, tek erkek, çift ve mix kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti.

Çekişmeli karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül törenine EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun katıldı.

Turnuvada tek kadın, tek erkek, çift ve mix kategorilerinde dereceye giren sporculara kupa ve ödülleri Rektör Kuyrukluyıldız ile rektör yardımcıları tarafından takdim edildi.

Toplu fotoğraf çekimiyle sona eren organizasyon, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sporun dostluk, dayanışma ve centilmenlik ruhuyla bir araya getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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