EBYÜ Okçuluk Takımı Bayburt'ta İkincilik Elde Etti
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Binicilik ve Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü, Bayburt'ta düzenlenen geleneksel okçuluk müsabakasında kadınlar kategorisinde ikinci oldu.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Binicilik ve Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü, Bayburt'ta düzenlenen "Geleneksel Türk Okçuluğu" müsabakasına katıldı.
Kadınlar takımı kategorisinde yarışan kulüp üyesi öğrenciler Sibel Özkaya, Hacer Kızıl ve Sultan Karakoç, sergiledikleri performansla 2'ncilik elde etti. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor