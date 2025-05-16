EBYÜ Bahar Şenlikleri Spor Müsabakaları Devam Ediyor

EBYÜ Bahar Şenlikleri Spor Müsabakaları Devam Ediyor
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından düzenlenen Bahar Şenlikleri kapsamında çeşitli spor branşlarında müsabakalar gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, akademik personel ve mezunların katıldığı etkinlikler, dostluk ve rekabet ruhunu ön planda tutuyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) tarafından Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenen çeşitli spor müsabakaları devam ediyor.

Şenlikler çerçevesinde kort tenisi, voleybol, futbol, masa tenisi ve badminton branşlarında müsabakalar düzenleniyor. Öğrencilerin yanı sıra akademik personel ve mezunların da katılım sağladığı müsabakalarda, kadın ve erkek sporcular kıyasıya mücadele ediyor. EBYÜ kampüsünde dostluk, rekabet ve sporun birleştirici ruhu ön planda tutulurken, müsabakalar ilgiyle takip ediliyor.

Etkinlikler, önümüzdeki günlerde yapılacak final karşılaşmalarıyla devam edecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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