Ebru Şancı, eşi Alpaslan Öztürk'ün dekoltesini kapattığı anı paylaştı! Yorumu olay oldu - Haberler

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Ebru Şancı, eşi Alpaslan Öztürk'ün dekoltesini kapattığı anı paylaştı! Yorumu olay oldu

Haberler.com - Spor
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Ebru Şancı, eşi Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk'ün dekoltesini kapattığı anları sosyal medya hesabından "RTÜK Genel Müdürü" ve "Gergin yine" notlarıyla paylaştı. Deneyimli futbolcu ise eşinin paylaşımına "Hasbinallah" yorumunu yaptı. Bazı takipçiler Alpaslan ÖZtürk'ün bu hareketine eleştiride bulunurken bazıları da ikilinin birbirine çok yakıştığını belirtti.

Galatasaray'ın deneyimli savunmacısı Alpaslan Öztürk ile eşi eski manken Ebru Şancı, Alaçatı'da tatilin tadını çıkarıyor. Sosyal medyada oldukça aktif olan Şancı, son olarak eşinin dekoltesini kapattığı bir anı takipçileriyle paylaştı.

Ebru Şancı, eşi Alpaslan Öztürk'ün dekoltesini kapattığı anı paylaştı! Yorumu olay oldu

"GERGİN YİNE"

Yaptığı paylaşımda eşini kastederek, "Gergin yine" notunu yazan Şancı, Alpaslan Öztürk'ün dekoltesini kapadığı paylaşımda ise "RTÜK Genel Müdürü" ifadesini kullandı. Tecrübeli futbolcu ise Şancı'nın paylaşımına "Hasbinallah" yorumunu yaptı. Bazı takipçiler deneyimli futbolcunun bu hareketine eleştiri de bulunurken bazıları da ikilinin birbirine çok yakıştığını belirtti.

Ebru Şancı, eşi Alpaslan Öztürk'ün dekoltesini kapattığı anı paylaştı! Yorumu olay oldu

Haberler.com - Spor

Alpaslan Öztürk Galatasaray Ebru Şancı Spor Haberler

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