Ebru Acer ve Sümeyra Türk Yarı Finale Yükseldi

Güncelleme:
İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen ITTF Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda, milli sporcular Ebru Acer ve Sümeyra Türk, gösterdikleri üstün performansla yarı finale çıktı. İki sporcu, yarı finalde birbirine rakip olacak.

İsveç'in Helsingborg kentinde devam eden ITTF Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular Ebru Acer ve Sümeyra Türk, gösterdikleri üstün performansla yarı finale yükseldi.

ITTF Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda Ebru Acer, Fransa'dan Ferney'i 3-0, Polonya'dan Dorato'yu 3-1 yendi. Grubunda oynadığı iki maçı da kazanan Ebru, adını yarı finale yazdırdı.

Sümeyra Türk ise ilk maçta Ukraynalı Kozsmina'ya 3-2 mağlup olurken, ikinci maçta güçlü bir geri dönüş yaparak Ewa'yı 3-1 yendi ve yarı final biletini aldı.

Yarı finalde iki milli sporcu birbirine rakip olacak. Ebru Acer ile Sümeyra Türk'ün maçı TSİ 1745'te oynanacak.

Millilerin karşılaşması, finale çıkacak isim kadar Türkiye'nin bir madalyayı şimdiden garantilemesi anlamına geliyor.

Kafilede şu isimler yer alıyor:

Sporcular: Ebru Acer, Sümeyra Türk

Antrenör: Bülent Baran

Masa Tenisi Teknik Kurul Başkanı: Sevinç Sert Lahna

Fizyoterapist: Bensu Söğüt Kazan

Birol Aydın: "Sporcularımız bir kez daha örnek oldular"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, her iki sporcunun yarı finale yükselişinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi:

"Türkiye'nin adını uluslararası arenada gururla taşıyan sporcularımız, disiplinleri, mücadele güçleri ve yetenekleriyle bir kez daha örnek oldular. Onların bugün sergilediği başarı, yıllardır ortaya konulan emek ve kararlılığın doğal bir sonucudur. Türk bayrağını Avrupa Şampiyonası'nda en yükseğe taşımak için gösterdikleri azim hepimizin göğsünü kabartmaktadır."

Başkan Aydın, sporcuların gelişiminde büyük emeği bulunan antrenör Bülent Baran, Masa Tenisi Teknik Kurul Başkanı Sevinç Sert Lahna ve fizyoterapist Bensu Söğüt Kazan'ı da özverili çalışmaları nedeniyle kutladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
