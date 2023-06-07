Ebru Acer, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı
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Fransa'da düzenlenen 2023 VIRTUS Global Oyunları'nda para masa tenisi branşında altın madalya kazanan milli sporcu Ebru Acer, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.
Fransa'da düzenlenen 2023 VIRTUS Global Oyunları'nda para masa tenisi branşında altın madalya kazanan milli sporcu Ebru Acer, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre; Vichy kentindeki organizasyonda Ebru Acer, kadınlar klas 11 kategorisi finalinde Hong Kong'dan Wong Ting Ting'i 3-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.Böylece Ebru Acer, bu başarısıyla 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.BAKAN DR. OSMAN AŞKIN BAK'TAN TEBRİK MESAJIGençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, altın madalya kazanarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden özel sporcu Ebru Acer için tebrik mesajı yayımladı.Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Fransa'nın Vichy kentinde düzenlenen 2023 VIRTUS Global Oyunları'nda para masa tenisi branşında kadınlar klas 11 kategorisinde altın madalya kazanarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Ebru Acer'i kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Özel sporcumuz Ebru Acer'e 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum."- İstanbul