Fransa'da düzenlenen 2023 VIRTUS Global Oyunları'nda para masa tenisi branşında altın madalya kazanan milli sporcu Ebru Acer, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre; Vichy kentindeki organizasyonda Ebru Acer, kadınlar klas 11 kategorisi finalinde Hong Kong'dan Wong Ting Ting'i 3-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

"Fransa'nın Vichy kentinde düzenlenen 2023 VIRTUS Global Oyunları'nda para masa tenisi branşında kadınlar klas 11 kategorisinde altın madalya kazanarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Ebru Acer'i kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Özel sporcumuz Ebru Acer'e 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum."